Ipotizzare un ritorno di Moise Kean è difficilissimo. Ma con l'Everton (che lo ha acquistato per 30 milioni tra parte fissa e bonus) resta il gentlemen agreement di una corsia preferenziale per i bianconeri in futuro, con la Juve che potrà pareggiare l'eventuale offerta di qualsiasi altro club che volesse provare ad acquistare Kean. Finora l'attaccante dell'Under 21 ha totalizzato un gol e 2 assist con la maglia dei Toffees, in 26 partite stagionali nelle quali però Ancelotti l'ha mandato in campo più a partita in corso che da titolare.