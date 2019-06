Quale futuro per Moise Kean? Come scrive la Gazzetta dello Sport, ci sono diversi club interessati al 2000 della Juventus, dall'Everton in Premier all'Ajax in Eredivisie. Secondo quanto riportato dalla Rosea, le parti stanno capendo se conviene rinnovare e continuare insieme oppure lasciarsi, con l'azzurro alla ricerca di uno spazio da titolare altrove. Nelle intenzioni bianconere, c'è la possibilità che il giocatore possa partire per finanziare il grande colpo a centrocampo (Pogba?), ma allo stesso tempo Paratici non vorrebbe perdere il 'controllo' sull'attaccante. Dunque, come fare? Molto semplice: ok alla cessione, ma con una clausola di recompra. Fondamentale.