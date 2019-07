Moise Kean può lasciare la Juventus in estate. Anzi, l'attaccante bianconero è uno di quelli con più richieste sul mercato. In Inghilterra piace ad Everton e Wolves e Paratici è pronto a cedere il ragazzo per 40 milioni di euro. Ma questa non è la sola richiesta del direttore sportivo bianconero che per la cessione di Kean pretende anche una clausola di recompra che permetta ai bianconeri di mantenere il controllo sul calciatore.