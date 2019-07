Moise Kean può lasciare la Juventus ma una clausola blocca l'attaccante bianconero. Come riporta Tuttosport, l'Arsenal ha offerto 35 milioni di euro per l'attaccante classe 2000 ed è pronto a spingersi fino a 40 milioni. Una cifra, questa, che convincerebbe la Juventus a cedere Kean anche se la Vecchia Signora vorrebbe inserire una clausola di recompra nell'accordo con i Gunners. Clausola che il club inglese non è però disposto ad accettare, per questo la sua cessione resta in stand-by.