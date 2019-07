Moise Kean può lasciare la Juventus. Come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi su Ilbianconero.com, l'attaccante classe 2000 ha molto mercato soprattutto in Premier League. Dall'Inghilterra è arrivata una prima offerta da 30 milioni di euro avanzata dall'Everton e rispedita al mittente dal club bianconero. Oltremanica si parla di un forte interesse di Man City e United, interesse per ora non confermato. La Juve però è pronta ad ascoltare offerte a partire da 45/50 milioni di euro. Kean può partire, la Juve ha fatto il prezzo.