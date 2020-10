A pochi minuti dal gong finale, il Paris Saint-Germain ha messo le mani su Moise Kean, che ha lasciato l’Everton senza troppi rimpianti, dopo una stagione tutt’altro che positiva. L’attaccante della Nazionale è stato inseguito anche dalla Juventus, che lo riteneva la pedina perfetta per completare il reparto offensivo, in più non avrebbe occupato posti nella lista Champions. Ma lo stesso Kean ha spiegato il motivo della scelta parigina: sì, poteva tornare in bianconero, ma dietro il trasferimento in Francia c’è la famiglia, con cui ha preso la decisione finale.