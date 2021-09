Maxha le idee confuse. Che sia pretattica o no, alla Continassa si lavora comunque su alcune sorprese in vista della supersfida con il Chelsea. Quali? Come scrive calciomercato.com: "Un sistema in grado di togliere al Chelsea ogni riferimento là davanti. Una Juve senza centravanti, quindi in questo caso senza Moise. È questo che frulla nella testa di Allegri, al di là di chi possano essere gli interpreti. Magari Federico Chiesa e Dejan Kulusevski, magari con Federico Bernardeschi a tentare il rilancio a sorpresa. O forse con lo stesso Kean ma in vesti completamente diverse da quelle del numero 9, spesso e volentieri ha agito sulla fascia per esempio. Soluzioni da consolidare, idee, più o meno pazze. Che frullano nella testa di Allegri, arrivato alla sfida col Chelsea senza attacco: quindi perché non giocare senza attaccanti?".