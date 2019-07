Moise Kean, di fatto, non è più un giocatore della Juventus. Ieri è stato trovato un accordo di massima con l'Everton che verserà nelle casse del club bianconero 27 milioni di euro più bonus per arrivare a circa 40. Kean guadagnerà 3 milioni di euro a stagione per i prossimi cinque anni e in queste ore il suo agente Mino Raiola si trova proprio a Liverpool per limare gli ultimi dettagli con il club inglese. Una volta trovata la quadra con l'Everton, Kean avrà il via libera per partire verso l'Inghilterra.



MONTECARLO - Oggi l'attaccante classe 2000 ha passato la giornata a Montecarlo dove ha atteso segnali dall'Inghilterra. Kean è pronto a spiccare il volo verso Liverpool dove l'Everton lo attende. I bianconeri non avranno clausola di recompra ma un gentleman agreement che permetterà ai bianconeri di pareggiare le offerte che arriveranno sul tavolo dei Toffees nei prossimi anni. Intanto Kean si appresta a salutare la Juve dove è cresciuto come uomo e come calciatore. Magari, un giorno, potrà vestire di nuovo la maglia bianconera.