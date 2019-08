Arriva la prima vittoria, per Moise Kean. Che intanto inizia ad accumulare minuti. L'attaccante italiano, passato quest'estate per trenta milioni dalla Juventus all'Everton, è partito nuovamente in panchina, così come ha fatto nella prima gara disputata con la maglia dei Toffees. Silva sceglie un altro centravanti, ma a chiudere i conti con il Watford è bastato un gol di Bernard arrivato nella prima parte di gara. Per Kean, venti minuti e buone sensazioni, che confermano come il processo di crescita del giocatore all'interno di questo gruppo proceda lento e con ottime intenzioni. Ci vorrà pazienza, per Moise.