Alvaro Morata è il nuovo numero 9, ora la Juve per un vice centravanti, con l'ultima alternativa di restare con questo reparto, con Kulusevski come jolly in ogni ruolo offensivo, da aggiungere ai vari Cristiano Ronaldo, Morata, Paulo Dybala. Senza dimenticarsi degli esterni. Sì, perché la Juve come vice centravanti ha un nome solo in testa: Moise Kean. La pista più concreta, ma anche difficile, in cui si sta cercando un compromesso con l’Everton per rendere possibile l’operazione in prestito o con un "affitto lungo", così come definito da Tuttosport.