Moise Kean, a Sky Sport, parla così poco prima di Genoa-Juve.



VERSO LA FINALE - "Scendiamo in campo e la partita è mercoledì. Oggi è importante portare a casa i 3 punti, sarebbe un buon risultato".



PER IL FUTURO - "Impostare il futuro bianconero? Sinceramente non penso al futuro, penso a fare buoni risultati in campo. Soprattutto in partita. Il resto è da farsi".



STIMOLO 3° POSTO - "Stimolo anche per la Nazionale? La maglia azzurra è sempre importante, è importante dare un buon risultato oggi e far vedere che tengo alla maglia azzurra, che ci sono".