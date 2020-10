Moise Kean parla dal ritiro della Nazionale. L’ex attaccante della Juventus e nuovo acquisto del Psg è intervenuto ai microfoni di Rai Sport, raccontando l’approdo in Francia: "Mi ha emozionato tantissimo, mi aspetto di imparare tanto da questa bellissima esperienza e di portare a casa tanti risultati. Sono giovane, posso sempre imparare, adoro farlo al fianco di grandi centravanti. Guarderò il modo in cui giocano e imparerò dalla loro esperienza. Non mi è dispiaciuto lasciare il calcio inglese, l’addio non mi ha toccato più di tanto, sono andato in Francia per imparare.



SULLO STRISCIONE DELL’EVERTON E SULLA JUVE - " Appena ho visto lo striscione è stato emozionante perché non me l'aspettavo. È assolutamente vero che potevo tornare alla Juve, ma ho preso la decisione con la mia famiglia e ora mi trovo nel Psg. Non si tratta della mia prima volta a Parigi: c'ero già stato e ho anche dei parenti lì".