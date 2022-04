La Juventus guarda al futuro del proprio attacco con un grosso dubbio che riguarda il futuro di Moise Kean, decisivo contro il Sassuolo, ma per cui ci sono interessi da parte di club di Premier League. La Juve non si opporrebbe alla sua partenza, anzi vuole trattare con l'Everton nuove condizioni per favorire una permanenza in bianconero, visto un riscatto legato “ad alcuni risultati sportivi” in apparenza molto semplici. Ma se non dovessero arrivare offerte, Kean ripartirà ancora dalla Juve, come attaccante di scorta.