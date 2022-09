Com'è andata la partita di? L'attaccante italiano si prende voti dal 4 al 5 su tutti i giornali. A partire da La Gazzetta dello Sport, che gli dà un 4.5 netto: "Ogni volta che Allegri gli dà una chance, lui la spreca. Svogliato, falloso (giallo stupido) e a tratti irritante, lo Stadium applaude quando esce". Sul Corriere dello Sport è da 4, il peggiore: "Getta alle ortiche un'altra opportunità, si fa notare più che altro per quegli scatti di nervosismo che si trasformano in un'ammonizione quasi cercata. La sostituzione viene accolta con liberazione dal pubblico". 4 anche per Tuttosport: "Confusionario nelle idee e nell'esecuzione".