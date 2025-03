Kean, parla il fratello: 'Alla Juventus lo rimpiangono? C***i loro! Ci aspettavamo più considerazione'

Getty Images

Le parole del fratello di Kean

Con la doppietta segnata ieri sera contro la Germania, che però non è bastata per salvare l'Italia dall'eliminazione dalla Nations League,è arrivato a quota 23 goal stagionali, considerando ovviamente anche tutti quelli segnati con la Fiorentina. Numeri importanti, che hanno scatenato qualche rimpianto nel mondo(almeno dal lato dei tifosi), per quanto lo scorso anno il classe 2000 non fosse mai riuscito a gonfiare la rete.Di lui e del suo (recente) passato in bianconero ha parlato il fratello Giovanni, intervistato da Radio Bruno: "Conoscendo Moise, aveva lasciato in sospeso molte cose. In questa stagione l'ho visto molto determinato, quasi inc***ato, con una grande voglia di riscatto. Non mi sta sorprendendo, per adesso è tutto in linea con le mie aspettative. Dopo le partite ci sentiamo sempre, era felice ieri per i due goal ma non soddisfatto per il risultato finale. Voleva fare anche il terzo su rigore, ma purtroppo lo hanno revocato".

E sul momento di Moise alla Fiorentina: "A Firenze ha percepito subito fiducia, era quello di cui aveva bisogno. Alla Juventus ci aspettavamo maggior considerazione, però la Fiorentina ci ha convinto subito del progetto. Lui aveva bisogno di una piazza come quella di Firenze. Non ci aspettavamo una cosa del genere. Si sta trovando benissimo. Lui è una persona molto riservata, poche volte si apre alle persone o gira per la città. A Firenze gli piace il calore delle persone e rispetto a Torino esce già di più. Sta proprio bene".Infine, sulla Juventus: "Se a Torino si stanno mangiando le mani? Stavo cercando la parola giusta per dire ca**i loro. Noi per adesso pensiamo solo a Firenze. Lui vuole andare in Champions con la Fiorentina, vuole fare la storia con questa squadra. Poi ovvio, quando fai bene le proposte allettanti arrivano. Pensiamo solo a rimanere qua".