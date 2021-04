1









Giovanni Kean, fratello di Moise, strizza l'occhio alla Juventus: "Che la Juve ripensi a mio fratello mi inorgoglisce. Non c'è nessuna rivalsa Né da parte mia né da parte sua, Moise con il club si è lasciato benissimo e per lui la Juve è una famiglia. Lì è stato allevato e cresciuto come uomo e calciatore - ha detto a Tuttosport - Adesso ha in testa il Psg e il finale di stagione, poi nel calcio non si sa mai. Un ritorno all'Everton mi sembra difficile nonostante i Toffees siano proprietari del cartellino, Moise in Francia si trova molto bene ma io, da tifoso della Juve, spero torni in bianconero. E' il mio unico sogno, ma saranno lui e Raiola a fare la scelta migliore".



COME ALLA PLAY - "Sicuramente a Pirlo gli farebbe comodo, ma in generale a questa Juve penso sia mancato l'entusiasmo degli anni dei grandi trionfi. Se lo vedo meglio in coppia con Ronaldo o nel tridente con Mbappé e Neymar? Scelgo la seconda opzione. Anche se alcune volte ancora non realizzo che mio fratello stia giocando con questi grandi campioni. Mi sembra la Play Station. Moise a 21 anni è già stato compagno di squadra di Ronaldo, Neymar e Mbappé: penso ci sia di peggio...".