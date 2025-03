Kean, parla Commisso: 'Pochi umani come lui. Champions? Io ci credo!'

Le parole di Commisso su Kean

Il patron della Fiorentinaha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa presente alla finale della Viareggio Cup, parlando anche diche il suo club ha acquistato l'estate scorsa dalla Juventus – "Ci sono pochi umani come lui, che goal che ha fatto ieri! E abbiamo vinto. Qualcuno è arrabbiato per non aver fatto il secondo goal, ma io sono contento anche per aver vinto 1-0. Ci sono due o tre ragazzi che si sono riabilitati e stanno bene, ci mancano soltanto Colpani e Gosens. Adesso vediamo cosa faremo contro il Milan".



Kean-Fiorentina, i numeri

Presenze: 35

Minuti: 2.792

Goal: 21

Assist: 3

– "Sì, ci credo. Come ho sempre detto voglio fare meglio dello scorso anno e credo che si possa fare".