Moise Kean parla al sito ufficiale della Uefa a pochi giorni dall'inizio del campionato Europeo Under 21: "Siamo tranquilli, senza assolutamente pressione. Siamo consapevoli di quello che vogliamo fare, siamo carichi. Siamo emozionati di giocare in casa, è una motivazione in più. Affrontiamo subito delle ottime squadre, ma anche noi lo siamo.Mi aspetto una grandissima atmosfera essendo in casa. Supportare la maglia che indossiamo è sempre importante e ci aspettiamo un grande pubblico."Col mister Di Biagio ho un rapporto perfetto, bello. E' sempre pronto a darmi consigli, incoraggiamento, anche a sopportarci... Il punto di forza di questa squadra è il gruppo.In finale non è mai facile, e abbiamo affrontato il Portogallo, che è un'ottima squadra. Eravamo molto orgogliosi di essere arrivati in finale. La sconfitta in quella finale è uno stimolo ancora maggiore per questa competizione. Questa squadra ha delle ottime qualità e siamo pronti ad affrontare questa competizione"."I tornei giovanili sono importanti perché è da qui che prendi il volo verso la Nazionale maggiore. Per noi sono un ottimo test. Non c'è differenza tra giocare per l'Under 21 oNon riesco a descrivere le emozioni per aver debuttato con la Nazionale maggiore. Veramente emozionante, difficile da spiegare"."Può sempre servire andare in prestito per i giovani, puoi migliorare, avere più spazio, essere più consapevole di ciò che fai. Mi è servito molto il prestito al Verona. Ho imparato a stare con i grandi, a stare in Serie A. Sono stato molto fortunato a tornare alla Juventus e avere spazio per dimostrare quello che so fare"."Il record che mi rende più orgoglioso è quello di essere il primo classe 2000 a segnare in Serie A. E' stato veramente bello, perché non è da tutti e mi sento molto fortunato. Questi record sono una motivazione aggiuntiva: da lì non mi sono più fermato".