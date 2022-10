Moise Kean ha parlato dopo la vittoria, con gol, contro l'Empoli: «Dobbiamo continuare così - riporta Juventus.com - anche perché stiamo lavorando sodo, i punti che avevamo non ci bastavano e adesso ogni partita dovremo dimostrare quello che abbiamo fatto oggi. Ci guardiamo in faccia, lo lo abbiamo fatto anche prima della partita, e ci siamo detti che non dobbiamo mollare un metro. Per me non è stato un inizio facile, ma adesso va meglio, col lavoro e con i compagni che mi hanno aiutato tantissimo; il gruppo fa tanto, spero di continuare a dare una mano»