Come racconta il Corriere dello Sport, anchedeve dare assolutamente di più. Del resto, sono solo 3 i gol segnati in appena 517 minuti distribuiti in 16 partite: la media è di 32 minuti a gara, troppo poco per lasciare il segno. "Ancora presto le bocciature, in fondo Kean ha solo 21 anni nonostante quel peso legato all'investimento da 38 milioni per riportarlo alla base e quell'incudine dell'eredità-non eredità di Ronaldo da gestire. Ma se deve essere lui il presente della Juve, pure di quella Nazionale alla continua caccia di un bomber su cui puntare, allora Kean deve fare molto di più", si legge sul quotidiano.