Questa è la chiara strategia della Juventus sul mercato che deve sfoltire la rosa per arrivare a quei 21/22 giocatori di cui ha parlato Massimiliano Allegri in conferenza stampa. Certo, alleggerire la rosa ma anche il monte ingaggi, ecco perchè l'idea della Vecchia Signora sembra essere quella di cedere a titolo definitivo qualche giocatore, o per lo meno, in prestito inserendo un obbligo di riscatto, avendo così garanzie sull'ingresso economico.Chi potrebbe lasciare Torino è Moise. La Vecchia Signora lo valuta 30 milioni e non ha intenzione di scendere da questa cifra. Ecco perché ha rifiutato anche alcune richieste da club che lo volevano ma soltanto in prestito, tra queste sembra esserci anche il Milan. Ilguarda la situazione con grande interesse, ma soprattutto ammirazione verso l'attaccante classe 2000, anche se non ha ancora affondato il colpo. Il club di Premier League al momento sembra essere tra i pretendenti l'unico ad avere le disponibilità economiche per poter arrivare a Moise. Queste ore saranno comunque decisive per capire quale sarà il futuro di Kean, a Torino o altrove.