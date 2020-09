La Juve punta Moise Kean e ieri c'è stato un incontro con Mino Raiola, agente dell'attaccante, alla Continassa. I Toffees chiedono almeno un prestito oneroso con obbligo di riscatto, la Juve non è ancora convinta della formula. Intanto il talentino classe 2000 ha detto ad un'offerta del Borussia Dortmund per tornare a Torino, la sua scelta principale per il futuro. Kean vuole tornare, la Juve lo riprenderebbe. In mezzo c'è l'Everton e una manciata di giorni da qui alla fine del mercato.