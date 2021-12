Gol decisivo, premio di MVP dalla Uefa, secondo marcatore più giovane della Juventus in Champions League dopo Alessandro Del Piero, parole secche e consapevoli nel postpartita ("So che dovevo segnare di più, ma mi sono fatto trovare pronto e queste vittorie danno morale per crescere"). Così si può riassumere la serata vissuta ieri da Moise Kean per la partita contro il Malmö.Con quell'inserimento sul primo palo ad anticipare di testa l'uscita del portiere, sfruttando al meglio la "trivela" di Bernardeschi, il figliol prodigo dell'attacco juventino ha dimostrato cosa deve fare una prima punta che vuole sfondare le reti: buttarsi dentro col giusto tempismo e la giusta cattiveria. Poi però, nel prosieguo del match, ha dimostrato tutto il contrario: tanti movimenti giusti, a cui sono corrisposti però tanti errori sotto porta. Emblema delle difficoltà singole e di squadre di questa prima metà di stagione.Ad ogni modo, la prima rete in Champions con la maglia della Juve è un segnale da cogliere col sorriso. Kean arrivava da due prestazioni altamente negative: peggior juventino contro la Salernitana, ingresso in campo da dimenticare col Genoa. Preferito ieri a Morata contro gli svedesi, il classe 2000 di Vercelli ha quantomeno impresso una piccola svolta al suo momento complicato. Se questa svolta diventerà grande e decisiva, e se quindi il ragazzo arriverà a valere sul campo i 38 milioni di euro per cui la Juve l'ha (ri)acquistato nell'ultimo giorno di mercato, per colmare il vuoto di gol lasciato da Cristiano Ronaldo.