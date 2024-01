IL SACRIFICATO



L'Inter continua a vincere e alla luce del risultato maturato sul campo del Monza, la Juve dovrà rispondere con un ulteriore forte segnale se vuole continuare ad inseguire il sogno scudetto. Le attenzioni vanno principalmente alla sfida di martedi contro il Sassuolo, ma dalle parti della Continassa non si può non parlare anche di mercato, dove negli ultimi giorni sono cambiati alcuni scenari. Dopo aver definito le trattative di Djalò e Adzic infatti, Giuntoli e Manna stanno provando a fare lo stesso anche per Lazar Samardzic,In tal senso, uno dei nomi che sembra essere in cima alla lista dei partenti è quello di Moise Kean. Lo scarso minutaggio maturato fino a qui mettono a rischio anche la sua candidatura per i prossimi Europei e di fatto, avrebbe già iniziato a gaurdarsi intorno. Inoltre, va considerata l'ascesa di Yildiz, che con ogni probabilità ridurrà ulteriormente lo spazio di. Proprio per questo, la società sta valutando varie opzioni per quelli che saranno i prossimi 6 mesi, conVa però preso atto anche dellche oggi risulta essere positivo, ma un'operazione in entrata potrebbe essere letale. Proprio per questo, chi vorrà aggiudicarsi il cartellino del giocatore dovrà accollarsi il costo che la Juve ha a bilancio per lui, almeno per i prossimi 6 mesi. Di conseguenza, chi vuole mettere le mani su Kean dovrà versare circa 6 milioni di euro, ovvero la somma di 4,4 di costo del cartellino (onerosità del prestito) e 1,65 milioni per l'ingaggio. Il rischio per la Juve sarebbe quello di ritrovarsi tra un anno con un giocatore che andrà in scadenza dopo 12 mesi, complicando quelli che sono i piani dirigenziali della società.Come anticipato, le pretendenti non mancano, conche avevano sondato il terreno per prime, ma ad avere il controllo in mano, al momento, è la Fiorentina. I viola sono un club italiano, campionato dove già milita Kean e che gli consetirebbe di adattarsi nel minor tempo possibile.Lunedì di vigilia e lunedì di Osservatorio Romano. Saremo in diretta domani dallecon Marcello Chirico e Cristiano Corbo per le ultime di mercato e un ampio pre partita.