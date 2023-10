Come racconta Gazzetta, Massimilianoda un lato s’aggrappa a Moisee al rientrante Arek, ma dall’altro inizia a valutare eventuali contromosse e “allegrate”. Accanto alla possibilità di lanciare sulla trequarti Fabio, c’è la tentazione Kenan: il tecnico livornese ha un debole per il gioiellino turco classe 2005 e non è nuovo a intuizioni del genere. Qualche mese fa, proprio contro il Torino, lanciò a sorpresa titolare in regia il giovane Enzo Barrenechea al posto del campione del mondo Leandro Paredes.