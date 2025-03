'Kean? Mi ricorda Lukaku'. Sentite Bernardeschi

Getty Images

Federico, ex calciatore di Fiorentina e Juventus, oggi al Toronto FC in MLS, ha rilasciato un'intervista al quotidiano Il Mattino, dove ha parlato anche di alcuni temi legati alla sua carriera e al calcio moderno.In particolare, ha espresso un giudizio positivo sul suo ex compagno di squadra Moise Kean, che definisce un "giocatore forte" con un grande potenziale. Bernardeschi ricorda che, quando Kean si trasferì alla Fiorentina, aveva pronosticato per lui una stagione da 15-20 gol. "Quando è arrivato alla Juventus, c’era una concorrenza pazzesca in attacco, quindi era normale che giocasse poco. Ma se gli dai spazio e fiducia, le sue qualità emergono: forza e velocità, che lo rendono micidiale. Per certi versi, mi ricorda Lukaku: meno strapotere fisico, ma simile per tipo di gioco. Il gol te lo fa di forza, rabbia e velocità", ha dichiarato Bernardeschi.

Riguardo al calcio italiano, l'ex bianconero ha parlato anche di modelli di società come quelli di Empoli, definendo queste realtà "coraggiose, solide e sane". Un progetto che parte da lontano e che lui ritiene positivo.Sul tema della sua crescita, ha ricordato il suo periodo nella Primavera della Juventus, quando era il capocannoniere e il numero 10. In quegli anni, Bernardeschi ammette di aver evitato le distrazioni, concentrandosi esclusivamente sul campo. "Non volevo che invadessero il mio spazio. Mi ricordo che si arrabbiarono molto, ma se tornassi indietro rifarei quella scelta, perché mi avrebbe fatto perdere un po' la concentrazione."Infine, Bernardeschi ha parlato anche dei pericoli del mondo moderno, in particolare dei social. "Da bambino avevo il sogno di diventare calciatore. I social non esistevano, ma mi rendo conto che affacciarsi troppo presto a queste realtà può essere un rischio, soprattutto per chi è ancora giovane e in fase di crescita. Per uno che deve formarsi sotto l’aspetto umano e caratteriale, può fare male, perché è ancora instabile. Spesso sono cose che fanno male anche agli adulti, figuriamoci ai ragazzi. Ora sembra che prima si voglia diventare famosi e poi calciatori, ma per me doveva essere il contrario."