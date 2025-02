'Kean merita tutto questo. Lavora bene', le parole dell'ex Juve

Rolando Mandragora, autore dell’assist per il gol di Moise Kean, ha commentato così il successo della Fiorentina per 2-1 contro il Genoa: "Abbiamo trovato il compromesso giusto. Kean merita di fare gol, io cerco di mettergli le palle giuste: lavora bene e ci fa vincere le partite. Siamo contenti anche per la classifica. Giovedì abbiamo il recupero, dobbiamo continuare a spingere: proviamo a fare qualcosa di bello".Parole che confermano il clima positivo in casa viola, con Kean sempre più integrato e decisivo. La Fiorentina guarda avanti con fiducia, pronta a sfruttare il recupero di campionato per consolidare la propria posizione in classifica e inseguire nuovi traguardi.