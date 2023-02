"Non bisogna aver bisogno della comprensione, bisogna cercare di fare il meglio, nel campionato dobbiamo fare una scalata importante. Dobbiamo fare un tot di punti a prescindere da quanto accade fuori".Cosìparla in conferenza stampa alla vigilia di un match delicato come quello che vedrà i bianconeri rispondere alle insidie dello Spezia.Ladeve necessariamente trovare la vittoria dopo il passo falso in Europa League: l'obiettivo è dare continuità di risultati in A, anche per raggiungere le squadre davanti. "Un passettino alla volta", come sempre.