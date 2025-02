Getty Images

Emilianoè intervenuto ai microfoni di TvPlay parlando dell'esplosione di Moise Kean di questi mesi e paragonandolo a Dusan. Le sue parole:"Kean sta dimostrando di essere un attaccante straordinario, segno che aveva davvero bisogno di sentire la fiducia che alla Juventus non potevano dargli. A Firenze è la prima scelta e sa di giocare, questo gli basta per scendere in campo tranquillo e fare ciò che sa fare, perché le qualità le ha sempre avute. In questo momento lo preferisco a Vlahovic che è un po’ appannato".