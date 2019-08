Moise Kean all'Everton. L'affare è diventato ufficiale ieri, con il classe 2000 partito per l'Inghilterra per un totale di 30 milioni di euro. Ma quanto ci ha guadagnato la Juve? Sul bilancio la cessione garantisce alla società bianconera una plusvalenza di circa 22,5 milioni di euro, come spiegato anche dallo stesso club nel comunicato.