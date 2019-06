La Juventus ha rifiutato 30 milioni di euro offerti dall'Everton per Moise Kean. I bianconeri hanno raggiunto un accordo per il rinnovo l'attaccante della nazionale italiana Under 21 il cui contratto scade tra un anno. La base del nuovo accordo tra Kean e la Juve è di 2 milioni di euro a salire fino al 2024 ma prima dell'ufficialità Moise vuole avere la certezza di essere nelle rotazioni dell'attacco bianconero. Non il posto fisso, ma Kean vuole giocarsela. Intanto la Juve lo blinda e rifiuta tutte le offerte che arrivano per il suo gioiellino.