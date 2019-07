Sono giorni cruciali per il futuro di Moise Kean, perché in questa sessione di mercato c'è uno snodo fondamentale che potrebbe influire non poco sugli sviluppi della sua carriera. Come racconta Calciomercato.com, su di lui infatti hanno puntato gli occhi club del calibro di Ajax, Arsenal, Tottenham ed Everton, squadre molto differenti che però sono tutti accomunati dal fatto di non aver minimamente paura di investire anche cifre importanti su quello che considerano un prospetto di sicuro avvenire. Club ai quali la Juve non ha ancora dato una risposta definitiva, perché essa stessa è ancora molto indecisa sul futuro del ragazzo, visto e considerato che si intreccia con altre vicende di mercato riguardanti colleghi di reparto ben più prestigiosi di Kean. E quindi in queste ore, è l'indecisione a farla da padrone intorno al giovane attaccante di origini ivoriane...