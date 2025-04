Kean, la Fiorentina può guadagnarci più di 50 milioni. C'è la clausola rescissoria

La clausola rescissoria di Kean

16 gol in Serie A

24 reti stagionali, considerando Coppe e Nazionale

Moiseè l'uomo copertina dellae le sue prestazioni stanno attirando l’attenzione dei top club europei. La società viola è consapevole di avere tra le mani un talento in piena esplosione, ma sa anche che trattenerlo in estate sarà una sfida complicata.L’attaccante ex Juventus sta vivendo la migliore stagione della sua carriera:Arrivato a Firenze per 13 milioni più 5 di bonus, il suo valore ora è almeno triplicato e la clausola rescissoria da 52 milioni (attiva dall’1 al 15 luglio) rischia di essere solo un dettaglio. Alcuni club sono pronti a offrire anche di più, vista la sua crescita esponenziale. La dirigenza viola non resterà a guardare. La presenza di Rocco Commisso a Firenze in questi giorni non è casuale: il patron della Fiorentina vuole far sentire Kean al centro del progetto e dimostrargli quanto il club punti su di lui. Nonostante la clausola rescissoria, la decisione finale sarà nelle mani del giocatore. Se una big europea dovesse presentarsi con un’offerta importante, toccherà a lui scegliere se restare o partire.