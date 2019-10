Storie di integrazione, con la Juve sullo sfondo. Nizie Esther Ondiezile, cognata del calciatore della Juventus oggi all’Everton, Moise Kean, ha ricevuto la cittadinanza italiana. Come racconta Repubblica, alla cerimonia di mercoledì - tenutasi a Biella - era ovviamente presente anche il fratello di Moise, Diehou Fadel, assieme alla famiglia allargata del centravanti. "Abbiamo chiesto se, appena possibile, possono portare in città Moise Kean, in modo da farlo incontrare ai ragazzini biellesi e agli appassionati di calcio", le parole del sindaco Moscarola, leghista e tifoso nerazzurro. Nel corso della cerimonia, è stato consegnato alla nuova cittadina italiana il tricolore e una copia della Costituzione italiana.