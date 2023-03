Il forfait dell'ultimo minuto di Fabiosembra possa portare Moiseverso una maglia da titolare alle 18.45 acontro i tedeschi. Una gara secca, da dentro o fuori, quella che attende i bianconeri allenati da Massimiliano. L'obiettivo è noto e sono i quarti di Europa League, dopo la vittoria per 1-0 tra le mura amiche dell'Allianz Stadium. Chi però è alla ricerca del riscatto è Moise Kean che questa sera potrebbe avere una chance importante.Quindi questa sera sarà proprio il turno di Kean che ha tanto da dimostrare ai tifosi bianconeri che ancora non hanno dimenticato l'espulsione dopo 30 secondi rimediata contro la Roma per il calcio rifilato a Gianluca Mancini. Poi uno spezzone nella gara europea di andata allo Stadium ed una sgroppata con cui ha mostrato tutta la voglia di riscatto che aveva ma poco altro. Questa sera in Germania potrebbe essere proprio l'ora di Moise, un'occasione importante che l'attaccante azzurro non può permettersi di sprecare, non anche questa volta.