. Lo ha fatto ancora una volta quest'oggi, dopo il caos scatenatosi a seguito degli ululati a sfondo razzista che si sarebbero levati dagli spalti dell'Allianz Stadium durante il match di ieri sera contro l'. Nel mirino Romelu, sul dischetto degli undici metri al 95' per ilconcesso a seguito di un tocco di mano di Gleison, poi concretizzato e valso dunque l'1-1 finale, con annessa esultanza polemica (provocatoria?) verso la curva, espulsione per doppio giallo e, a seguire, rissa collettiva alimentata fin dentro il tunnel degli spogliatoi.. Ma una riflessione "a freddo" sorge spontanea.Proviamo a pensarci. Loaveva fatto lo stesso quando Filip, passando sotto uno spicchio di tifosi allo Stadio Picco, era stato preso di mira per le sue origini slave? No, anzi allora il sindaco della città aveva quasi minimizzato l'accaduto tirando in ballo un presunto gesto provocatorio dell'esterno bianconero.Uscendo per un istante dal mondo Juve, per caso nei giorni scorsi laha emesso un comunicato per condannare i cori contro Dejan? Macchè, niente. E allora forse l'Inter aveva rotto il silenzio per gli insulti dello stesso tenore rivolti nel 2018 dai propri sostenitori al napoletano Kalidou? La risposta è sempre quella, no. Che dire. Finchè una cosa non ti tocca direttamente...In quel caso l'attaccante segnò e si rivolse alla curva avversaria con le braccia aperte, dopo i copiosi insulti ricevuti. Ma tutti si preoccuparono subito di minimizzare l'accaduto. Persi stava esagerando - "Mi dispiace perché ho sentito troppi moralismi [...]. Non strumentalizzate la cosa" -, per ilnon era un fatto rilevante - la società Cagliari non fu punita - enon pubblicando nessuna nota. Cosa che invece è accaduta in questa situazione. Se non altro quel caso - trattato diversamente - ha dato lo spunto per cambiare strada e rompere il silenzio. Un comunicato, quindi, giusto ma, come dicevamo in precedenza, pubblicato a fasi alterne.: "Ci spiace molto che tu abbia pensato che quanto accaduto a Cagliari sia stato razzismo. In Italia usiamo certi "modi" solo per "aiutare la squadra" e cercare di rendere nervosi gli avversari non per razzismo ma per farli sbagliare". Ecco, dopo una serie di esempi, di situazioni trattate in maniera diversa, appare ancora più facile capire come affrontare davvero il tema del razzismo. Senza superficialità, per dirla alla, e con un impegno costante, ben oltre i singoli episodi. In questo senso l'esempio della società Juventus, ogni giorno da anni, rappresenta uno dei possibili percorsi da seguire, per estirpare dagli stadi quei tifosi - tanti o pochi, come ieri sera - che ancora manifestano il loro essere razzisti.