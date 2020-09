2









Secondo il Mirror, il tecnico dell'Everton Carlo Ancelotti ha dato il via libera alla cessione dell'attaccante Moise Kean a causa della sovrabbondanza di giocatori nel reparto. Nei giorni scorsi la Juventus si è fatta avanti chiedendo il prestito, una formula non gradita al club inglese.



PER LA LISTA - Kean sarebbe perfetto in questo momento per i bianconeri, e i motivi non sono soltanto tecnici: essendo un giocatore cresciuto nel vivaio - e riconosciuto come tale dalle regole Uefa - Moise andrebbe a ricoprire un ruolo cruciale per la lista Champions. Sarebbe infatti il ventesimo elemento dell'elenco che Andrea Pirlo consegnerà a fine mercato: non toglierebbe posto a nessuno, sarebbe una "libera aggiunta".