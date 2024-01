Situazione Kean: Monza e Fiorentina su di lui, le ultime



Juve, le riflessioni sul futuro di Kean

Una parabola per certi versi incredibile. Dopo un autunno praticamente da titolare, l'inverno di Moise Kean rischia di andare addirittura al di là del bianconero . Sì, può lasciare la. Stanno cedendo anche le ultime resistenze della dirigenza, che pure non vorrebbe restare priva dell'attaccante. Ma il fenomeno Yildiz ha colpito: un meteorito che ha spaccato in due il pianeta offensivo della Juve.. E quel qualcuno è proprio. Per il classe 2000 la priorità è trovare minutaggio:La squadra più interessata in questo momento a Moise resta il Monza . Dopo il pranzo "ufficiale" connella giornata di ieri, l'ad biancorosso sta proseguendo il pressing: la proposta monzese è di un prestito fino a giugno, con una finestra pure sul futuro. Magari un altro anno, magari da ridiscutere in estate, quando altri scenari potrebbero comporre un puzzle tra Juve e brianzoli. Il nome resta sempre lo stesso: è Colpani, il talento più lucente di Palladino.Tempo al tempo. Intanto l'intenzione diè quella di chiudere in tempi rapidi, magari già in settimana., prima di accordi strappati o sottoscritti. Barone ci sta provando nelle ultime ore, consapevole di avere un'opportunità.La formula resta quella del. La Juve e Kean non vogliono separarsi del tutto, non ora, non senza una cifra congrua comunque. Ecco perché mettere tutto in standby, e permettere al giocatore di trovare la soluzione desiderata, sembra un compromesso tutto sommato giusto.Certo, resta il tema campo e non è affatto secondario: Chiesa ogni tanto ha bisogno di fermarsi, Milik non trova quella continuità che invece Vlahovic ha appena riscoperto. Tanto passerebbe sulle spalle di Yildiz.