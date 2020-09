6









Dopo Alvaro Morata, un altro ex può tornare alla Juve. A casa. Sì, perché i bianconeri cercano un vice dello spagnolo e studiano due profili profondamente diversi. Il primo nome è sempre quello di Moise Kean, come vi raccontiamo da settimane: i bianconeri spingono, l'Everton fa muro e Raiola prova a smuovere il terreno, per avvicinare le parti e far valere la volontà del suo assistito. Il classe 2000 vuole tornare a Torino e crescere, ritrovarsi giocando e partendo dalla panchina, lì dove è esploso. Ma non è solo, soprattutto perché in Inghilterra continuano a non volerlo lasciar partire facilmente.



LLORENTE - L'Everton non può cederlo a meno di 22 milioni, per non realizzare minusvalenza, e la Juve prenderlo in prestito con diritto di riscatto, ma la formula non convince. La sua capacità di attaccare la profondità sarebbe perfetta per Pirlo, che potrebbe goderne anche in Europa, senza occupare posti in lista. Paratici è alla ricerca di una soluzione creativa e intanto valuta le alternative, una su tutte: Fernando Llorente. Nell’incertezza della trattativa per Kean, spiega Tuttosport, si fa strada l’opzione Llorente, arrivato al Napoli un anno fa a parametro zero dal Tottenham, e ora è fuori rosa in attesa di potersi svincolare. E alla Juventus costerebbe circa 4.8 milioni lordi di stipendio. Lo spagnolo ha lasciato un magnifico ricordo nello spogliatoio e nella società e sarebbe felice di tornare.