Moise Kean non ha lasciato la Juventus per motivi economici. Quello che sembrava essere la causa dietro alla cessione dell'attaccante classe 2000 all'Everton - oggi in prestito al Psg - è stata seccamente smentita dal fratello Giovanni in un'intervista a La Gazzetta dello Sport. La verità sarebbe un'altra: la Juve ha dovuto vendere Kean su richiesta di Maurizio Sarri, altrimenti sarebbe rimasto in bianconero. E magari oggi sarebbe a disposizione di Andrea Pirlo.