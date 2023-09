Fino ad ora pochissimo spazio per Moise Kean con la Juve. Il ruolo di quarta punta gli sta stretto e gli complica la vita anche per quanto riguarda la maglia della nazionale italiana. Ma Spalletti sa perfettamente che gli antagonisti di Moise per la nazionale maggiore non sono tanti, per cui, riferisce Tuttosport, le possibilità di rivederlo già dalle prossime sfide contro Malta e Inghilterra sono concrete. Il nuovo commissario tecnico vuole andare oltre alla fama da bad boy che Kean ha conquistato, suo malgrado, in questi anni. Prima vuole conoscerlo a Coverciano - dopo aver scambiato qualche parola con lui mercoledì alla Continassa - poi eventualmente farà le sue considerazioni libere da pregiudizi.