Serviva qualcosa in più per tenersi la Juve. Moise Kean, di fatto, ha deluso e non poco in questa nuova stagione a Torino. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l'attaccante era tornato per fare il salto di qualità e diventare un titolare di questa squadra: dopo 8 mesi è arrivato il momento delle decisioni. E le decisioni non sono esattamente semplicissime.



I NUMERI - 1100 minuti giocati per campionato e coppe, un totale di 34 partite comunque. I gol? Sono stati cinque: a gara in corso non ha quasi mai convinto, quando parte titolare invece è molto più a suo agio. Ma l'ha fatto solo due volte da metà gennaio: contro Empoli e Sampdoria, dunque è una seconda scelta.



IL PIANO JUVE - I bianconeri vogliono rivalutare i piani. Nel dettaglio, per CM, c'è da risolvere la situazione con l'Everton, che la scorsa estate l'ha ceduto in prestito oneroso di 7 milioni di euro (3 già pagati, 4 da pagare tra qualche mese) con obbligo di riscatto fissato a 28 al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi nel corso della stagione 2022/2023, con l'aggiunta di 3 milioni di bonus. Potenzialmente un affare da 38 milioni di euro. Troppi. Per fare spazio a Morata, servirà proprio l'addio di Moise: il PSG non l'ha dimenticato...