Moise Kean vuole andare via dall'Everton e vuole tornare alla Juve. Ormai sembra chiaro a tutti e su questo è chiamato a lavorare Mino Raiola, perché il club bianconero ha aperto all'idea di riabbracciarlo anche se solo in prestito, seppur oneroso. Ma cosa fa l'Everton? Per ora dice no, avendo effettuato un investimento da quasi 30 milioni appena un anno fa. Dal quale vuole rientrare, come minimo, spiega calciomercato.com. Senza dimenticare un'altra condizione: prima serve il sostituto da mettere a disposizione di Carlo Ancelotti.