Hanno parlato tutti e ha parlato pure Moise. Che si è detto onorato di vestire quella maglia , che chiaramente darà tutto.La Juve ha creduto in Kean e Kean ha creduto di avere un presente, oltre al futuro, tinto solo di bianconero. Non è stata un'illusione: è stata una speranza vanificata dalle leggi del mercato. "Da quando sono arrivato che avevo 11 anni tutti hanno creduto in me, sono stato circondato da tanto affetto e sostenuto dal calore dei tifosi", ha scritto sui social . Con i vecchi compagni a salutarlo e a incoraggiarlo. Per un ragazzo di 19 anni cambiare vita è una questione epocale, figuriamoci con la pressione di 30 milioni di euro tutti da dimostrare.Sì, trenta. Non quaranta come si pensava. Il motivo? In tanti hanno pensato che si trattasse di uno sconto volto a costruire una recompra: ufficialmente, traccia di un diritto di riacquisto da parte della Juve non ce n'è. E allora si fa probabile che da una scrittura ufficiale si sia passati a una scrittura privata: coi Toffees, verosimilmente, si farà 'alla Audero'.Cifre non si conoscono: ma quelle, com'è capitato pure ora, le farà sempre il mercato.