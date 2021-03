Come racconta Calciomercato.com, Kean è ancora un'opzione per la Juventus. I bianconeri si sono attivati nuovamente con il super procuratore del giocatore, Mino Raiola, per capire se ci sono margini per un suo ritorno a Torino la prossima estate. Niente da fare, Kean ha espresso la chiara volontà di proseguire la sua avventura nella capitale francese perché sente la grande fiducia dei compagni e del tecnico Pochettino con il quale ha instaurato un grande rapporto. E adesso? Il Psg ha fatto partire la missione per l'acquisizione a titolo definitivo. L'Everton parte da una richiesta di almeno 50 milioni di euro per dare l'ok alla cessione.