Moise Kean e la Juventus, ancora insieme e fino al 2024. E' già pronto il contratto per il giovane attaccante, che firmerà un rinnovo con il club bianconero per altre 5 stagioni, allungando la propria permanenza dal giugno 2020 al giugno 2024. Un fatto per cui manca solo la firma e l'ufficialità, per un accordo con cui il classe 2000 arriverà a guadagnare più di 2 milioni di euro a stagione. Cosa manca? L'allenatore. Mino Raiola e il giocatore, infatti, aspettano il nuovo tecnico per le ultime garanzie in vista della firma.