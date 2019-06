Moise Kean, gioiello classe 2000 della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della decisiva partita contro il Belgio della sua Nazionale Under 21 nell'Europeo di categoria. Queste le sue parole, riportate da TMW:



ITALIA-BELGIO - "Siamo motivati al 100%, la partita con la Polonia è finita e ora pensiamo solo al Belgio. La vigilia più importante della mia carriera? Sì, speriamo di fare un ottimo risultato, il Belgio è una grande squadra ma noi siamo consapevoli della nostra forza.



PUBBLICO - "Giocheremo per noi e per il paese, sarà bello sentire il supporto di così tanta gente".



SARRI - "Non ho visto la sua conferenza stampa, sono concentrato su queste partite. Quando finirà l’Europeo avrò modo di conoscerlo per bene".