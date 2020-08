Moise Kean "cancella" l'Everton dai propri profili social. L'attaccante ex Juve, tornato nel mirino dei bianconeri, ha cancellato i Toffees dalla descrizione del suo profilo Instagram sostituendo il nome del club inglese con un enigmatico "Loading..". La volontà dell'attaccante sembra chiara: cambiare aria ma l'Everton non avrebbe intenzione di cederlo in prestito come invece chiede la Juventus che l'ha ceduto un anno fa. Il cambio sui canali social risale già a un mese fa ma adesso che la Juve è tornata sulle sue tracce l'indizio social fa più rumore che mai.