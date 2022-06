Il futuro di Moise Kean è appeso ad un filo. L'attaccante di proprietà dell'Everton oggi era al palazzo George V a Montecarlo dove ci sono alcuni uffici della One la società di Mino Raiola. Kean ha incontrato gli agenti per fare il punto sul suo futuro. Una foto sul profilo Instagram di Vincenzo Raiola li ritrae insieme accompagnata dalla scritta "Work in Progress".



FUTURO - Quale sarà il futuro di Moise Kean dunque? L'accordo con l'Everton era per un prestito biennale. Tuttavia l'attaccante vercellese non ha soddisfatto le aspettative, anzi le ha molto spesso deluse. Per questo ora le intenzioni della Juventus sembrano essere di pagare anticipatamente il riscatto agli inglesi per il cartellino di Kean e cederlo nuovamente. Non mancano le offerte dall'estero per l'ex Paris Saint Germain che lavorerà con i suoi agenti per sistemare il suo futuro.