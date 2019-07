Il futuro di Moise Kean convive con i dubbi. L'attaccante classe 2000, al momento, si trova gli spazi occupati in un attacco forse fin troppo affollato. Eppure, fino al 2 settembre le ipotesi sono tutte plausibili. Innanzitutto perch​é, con le valige in mano, anche Mandzukic e Higuain aspettano di capire quale sarà la loro prossima squadra. Secondariamente perch​é il rinnovo, tanto auspicato con la fine dello scorso campionato, ancora non si vede all'orizzonte. Quale che sia il futuro di Kean, difficilmente la Juventus perderà occasione di valorizzarne il talento; che sia in milioni o come primo ricambio del reparto offensivo, ancora, non si può.